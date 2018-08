Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado. Também por isso, a vila de Aver-o-Mar procedeu, com toda a solenidade e alguma emoção à mistura, à inauguração do Monumento de Homenagem aos Ex-Combatentes do Ultramar (1961-1975) que fica perpetuado, desde sábado, no largo da igreja para memória futura.