Centro Ocupacional da Lapa

O Centro Ocupacional para Idosos da Lapa abriu, no domingo, as suas portas, depois de descerrada a placa pelo presidente da Câmara, Aires Pereira, e pela vereadora com o Pelouro da Coesão Social, Andrea Silva. O Centro Ocupacional, que nasceu da transformação da velhinha escola da Lapa, foi criado para ser uma estrutura de apoio social da Câmara Municipal, vocacionada para a população sénior, no sentido de ajudar a combater o isolamento e a exclusão social, proporcionando o convívio e a amizade entre os utentes.