Um grupo maioritariamente de sócios do Varzim Sport Club, pais de atletas da Escola de Futebol “Os Tarrotes”, fundaram, no passado dia 29 de Março, a Confraria Varzinista, uma organização sem fins lucrativos, que tem como objectivo a promoção do debate construtivo sobre o presente e o futuro dos jovens desportistas das camadas jovens da formação do Varzim SC e de todas as outras associações desportivas do concelho da Póvoa de Varzim.