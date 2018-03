A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e a Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto assinaram um protocolo, na manhã de sábado, para a viabilização de uma estratégia comum no domínio da compostagem caseira, na criação de hortas e na promoção da agricultura biológica. No final, foram entregues os talhões aos particulares que se mostraram interessados em praticar a agricultura biológica e a compostagem, e que já receberam formação ministrada pela Lipor.