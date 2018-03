Juan Gabriel Vásquez, com a obra “A Forma das Ruínas”, foi o grande vencedor do Prémio Literário Casino da Póvoa 2018. A magistral obra do escritor colombiano mereceu o aplauso do Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, que presidiu à sessão oficial de abertura do 19º Correntes d’Escritas, no Casino da Póvoa: “O facto de premiarem um escritor colombiano dá ao Correntes uma dimensão mundial”, referiu.