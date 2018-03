A Divisão Cultural do Centro Desportivo e Cultural de Navais inaugurou, na tarde de sábado, a Biblioteca Dr. Anselmo de Castro, em homenagem a este ilustre filho da terra. A cerimónia decorreu precisamente no mesmo dia em que chegou ao fim a 19ª edição do Correntes d’Escritas – Encontro de Escritores de Expressão Ibérica.