Um certo dia em Fevereiro, o mês do mar para os pescadores, no auditório da Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim nascia da vontade do sonho o Correntes d’Escritas. Da hesitação ao êxito foram-se acrescentando elos que transformaram as escritas numa interminável corrente. O Encontro de Escritores de Expressão Ibérica é hoje o mais importante dos eventos literários do país, como reconheceu recentemente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.