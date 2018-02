José Manuel Monteiro Nunes nasceu em 1958 na maternidade de Cedofeita, mas está registado na Póvoa de Varzim. Fez o ensino primário na Escola do Grémio. Depois de concluir a antiga 6ª classe, com o falecimento do pai, deixou os estudos e empregou-se na oficina de ourivesaria de Miguel Andrade.