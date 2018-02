O Património do Cancioneiro de Rates

O livro “Cancioneiro Tradicional de Rates – Cantigas das Desfolhadas ou do Linho e das Reisadas”, de José Abel Carriço, foi apresentado, no sábado, no Diana Bar. Este trabalho de recolha do cancioneiro popular local foi pela primeira vez apresentado na Junta de Freguesia de Rates, aquando do encerramento das comemorações dos 500 anos do Foral de S. Pedro de Rates. Mas, como referiu o vereador da Cultura, Luís Diamantino, este transmissor da tradição musical de um povo, merece uma maior divulgação.