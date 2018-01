Francisco Moreira Pontes completou 90 anos de idade no sábado e A Voz da Póvoa juntou-se à festa para homenagear um poveiro de coração varzinista. Como as enciclopédias vivas têm sempre mais uma história para contar, ficamos a saber que, em miúdo, quando jogava com os pés-descalços, ali no largo da igreja da Lapa, era conhecido por Chico.