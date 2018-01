A cantar e a encantar, de porta em porta, e a desejar um feliz ano novo é uma tradição que se perde no tempo. “As Janeiras” ou “Cantar as Janeiras” tem uma relação com cultos pagãos, que aconteciam no mês do deus romano Jano, que significa porta, entrada. Esta célebre figura da mitologia romana era representada com duas caras. Tinha poder sobre todos os começos, especialmente de transição, de esclarecido passado e certeza no futuro.