Especial Freguesia de Argivai

O município da Póvoa de Varzim é constituído por 12 freguesias. Ocupa uma área de 8.224 hectares e conta com 60 mil habitantes. Definido no século XIX, o concelho está delineado de forma sinuosa e insinuante, como se do mar uns ombros largos projectassem dois braços terra adentro. Esse extenso abraço vai-se estreitando para o interior, até à união das mãos. É uma configuração que lhe traça o próprio fado, confirmando-lhe a inevitável vocação marítima. Dando continuidade ao périplo que A Voz da Póvoa está a realizar pelas freguesias do concelho, segue-se Argivai.