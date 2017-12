A Sala de Actos do Cine-Teatro Garrett foi palco, na quarta-feira, da assinatura do Protocolo de Fundador Patrono da Fundação de Serralves ao Município da Póvoa de Varzim. Este estatuto é atribuído aos fundadores que mantiveram de forma assídua e regular o apoio à Fundação de Serralves. O dia foi também escolhido para a inauguração da exposição “Um Realismo Cosmopolita em torno do grupo KWY”, da Colecção da Fundação de Serralves, que pode ser visitada até 18 de Março de 2018.