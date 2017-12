Manuel Oliveira Carneiro, mais conhecido por “Don Manuel”, é um cozinheiro de sucesso no seio da comunidade portuguesa da Suíça, país onde está radicado há cerca de uma década. É em Rapperswil, uma cidade com quase oito mil habitantes, no cantão de St. Gallen, a cerca de 40 quilómetros de Zurique, que desenvolve a sua actividade e tem um restaurante, o “Don Manuel”, juntamente com a esposa, Maria Ceballos.