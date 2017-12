O perigo espreita quando menos se espera. Que o diga Emília Barroso, de 70 anos. Na manhã do passado dia 4 de Outubro, quando caminhava pelo passeio da Praça dos Combatentes, sofreu um aparatoso acidente por causa de uma rampa, que não está sinalizada e que se confunde com o próprio passeio, à entrada do Centro Comercial Pescador, junto à repartição da Segurança Social da Póvoa de Varzim. Segundo apuramos, já vários acidentes têm ocorrido neste preciso local e pelas mesmas razões.