Aires Pereira e Elisa Ferraz, autarcas da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, respectivamente, deslocaram-se a semana passada à Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte para saber quando começam as obras de reabilitação do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde (CHPVVC) que, conforme promessa do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, já deveriam ter arrancado em Junho.