O Partido Socialista (PS) da Póvoa de Varzim desceu nas intenções de voto do eleitorado poveiro nas autárquicas do passado dia 1 de Outubro e elegeu apenas dois vereadores (Miguel Fernandes e José Milhazes) para a Câmara Municipal. Mês e meio após o acto eleitoral, Miguel Fernandes concedeu-nos esta entrevista, onde aborda a campanha, o resultado do sufrágio, e as suas expectativas para o mandato que se está a iniciar.