Clarice Ferreira Marques do Couto Pinto Alberto nasceu em 1938, na rua da Assunção, Póvoa de Varzim. Aprendeu a ler na Escola dos Pescadores, ao lado da igreja da Lapa, mas com o falecimento do pai foi, como menina pobre, para o Colégio do Sagrado Coração de Jesus e acabou a quarta classe na Escola Nova. Aprendeu e fez renda de bilros até se empregar, com 20 anos, na Maconde.