As crianças do Centro Social Bonitos de Amorim, orientadas pela equipa pedagógica do jardim-de-infância, juntaram-se em pequenos grupos e foram pelas portas pedir o Pão-por-Deus. Enquanto esperavam receber de oferenda pão, broa, bolos, romãs, frutos secos, nozes, amêndoas ou castanhas, para colocarem nos seus sacos de pano, aproveitavam para recitar ensaiados versos.