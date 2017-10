A empresa angolana PEC Projecto e Investimento está interessada na aquisição do património do Clube Desportivo da Póvoa (CDP) e oferece 13,2 milhões de euros. A novidade foi anunciada pelo presidente da direcção do Desportivo, Caldeira Figueiredo, aos 17 sócios presentes na assembleia-geral da semana passada.