O Grupo Recreativo e Etnográfico “As Tricanas Poveiras”, que caminha para as bodas de prata, levou à cena, no sábado, no Garrett, a revista poveira “Ora, ora vamos a isto!”. Mais uma vez, António Pereira escreveu o texto, de onde podemos concluir que se rir cura só a barriga se queixou. Os vários quadros representados pelo amor dos actores ao teatro foram quase sempre acompanhados por muitas gargalhadas e aplausos.