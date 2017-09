A Escola Básica 2,3 Cego do Maio, na Póvoa de Varzim, comemorou na sexta-feira, 8 de Setembro, o seu 20º aniversário, com uma cerimónia que contou com a presença de João Costa, Secretário de Estado da Educação, Luís Diamantino, vereador da Educação da Câmara Municipal, professores, assistentes operacionais e assistentes técnicos, e directores de agrupamentos de escolas do concelho.