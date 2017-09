A quinta edição da AgroSemana – Feira Agrícola do Norte voltou a ser um sucesso, com mais de centena e meia de expositores, entre os quais o Município e a Cooperativa Agrícola da Póvoa de Varzim, e milhares de visitantes. Durante quatro dias, o Espaço Agros, em Argivai, Póvoa de Varzim, abriu as suas portas ao público e foi montra de diversas iniciativas ligadas à produção e ao sector do leite.