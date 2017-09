“In Póvoa – Praia Para Todos” nasceu no ano passado com o objectivo de proporcionar melhores condições aos munícipes e turistas com mobilidade reduzida. Entre o primeiro dia de Julho e o último de Agosto, foram disponibilizadas cadeiras anfíbias para proporcionar melhores condições a banhistas com necessidades especiais, que queiram banhar-se no mar da Póvoa. Diariamente, uma equipa de voluntários presta este apoio e serviço, na praia Azul, aos banhistas locais ou vindos de outras paragens.