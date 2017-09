Vitorina Celeste de Oliveira Pereira, conhecida pela Celeste da Singer, nasceu em 1923, na freguesia do Bonfim, no Porto. Casou com Francisco Marques Pereira e é mãe de três raparigas e um rapaz. Do berço até aos 16 anos, idade que chegou à Póvoa de Varzim, viveu uma vida farta, estudou até à quarta classe, mas a má sorte e a velhice dos pais foram levando o dinheiro e teve que se fazer à vida.