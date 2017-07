O Salão d’Ouro do Casino da Póvoa recebeu, na noite de sábado, a Gala Musa da Praia – Lobo do Mar Póvoa de Varzim 2017, uma organização da Party People, Química Criativa, A Voz da Póvoa e Póvoa Semanário, com o apoio da Câmara Municipal.