A Academia Gimnoarte da Póvoa de Varzim voltou a brilhar no Dance World Cup. Em Offenburg, na Alemanha, que acolheu as finais da Taça do Mundo, a Academia Gimnoarte levou a bandeira da Póvoa de Varzim ao lugar mais alto do pódio, com a conquista de duas medalhas de ouro e quatro medalhas de prata.