Centenas de pessoas marcaram presença na apresentação dos candidatos do CDS-PP aos órgãos autárquicos da Póvoa de Varzim, sob o lema “Póvoa Nosso Compromisso”. A sessão decorreu na Associação da Matriz e coincidiu com as comemorações do 43º aniversário do CDS-PP. Assunção Cristas, presidente do partido, esteve presente e deu o seu apoio aos candidatos poveiros.