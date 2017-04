As Festas de S. Pedro prometem cinco dias seguidos de muita folia e animação. A apresentação do programa teve lugar na quinta-feira, este ano em frente ao edifício dos Paços do Município, e esteve a cargo de Luís Diamantino, vice-presidente da Câmara Municipal, que se fez acompanhar pelos presidentes e por um par de cada um dos seis bairros da cidade: Belém, Mariadeira, Matriz, Norte, Regufe e Sul.