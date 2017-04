79 ANOS A DAR VOZ À PÓVOA E AOS POVEIROS

O jornal ‘A Voz da Póvoa’ comemorou esta segunda-feira, 17 de Abril, 79 anos de vida, uma idade que o coloca entre os mais antigos do País. Este facto, só por si, justifica uma comemoração digna. Mas há outras boas razões para festejar. Só é possível uma vida tão longa porque criámos uma relação de confiança com os nossos leitores, fortalecida com o compromisso de um jornalismo sério, rigoroso e isento. E graças aos nossos assinantes e anunciantes, mantemos uma independência que vai sendo rara, nos dias que correm, nos órgãos de comunicação social.

A Imprensa Regional vive uma profunda crise desde o início deste século. Muitos títulos desapareceram e mais ainda lutam heroicamente pela sobrevivência. Mas este jornal, que se pauta por dar voz à Póvoa e às suas gentes, tem conseguido, com energia, determinação e uma dose generosa de sacrifício, ultrapassar as dificuldades e os obstáculos. E é de mãos dadas com os nossos parceiros, leitores, assinantes e anunciantes, que temos conseguido trilhar tão longo e exaltante caminho, há 79 anos.

Na passagem de mais um aniversário, reiteramos o nosso compromisso de honra: vamos continuar comprometidos com o rigor e o profissionalismo, gerindo este jornal de uma forma séria e responsável, e com o objectivo de cumprir uma importante missão social que a Póvoa e os Poveiros sabem reconhecer.

A inviolabilidade pessoal de cada cidadão é aqui respeitada como um direito sagrado e inalienável. E jamais aceitaremos fazer da Liberdade de Imprensa um crime contra o Jornalismo.

Um bem-hajam a todos os que acreditaram e confiaram em nós ao longo destes 79 anos. Tudo faremos para honrar esse compromisso, mantendo viva a chama da memória dos fundadores, continuando a ser a voz da Póvoa. A mesma voz de sempre!