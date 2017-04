A direcção do Varzim Sport Club obteve uma importante vitória no chamado “Processo Estádio”. Num comunicado publicado no sítio oficial na Internet, o clube refere que recebeu, na quinta-feira, a sentença proferida pelo tribunal e que foi absolvido de pagar o sinal em dobro, num valor superior a 12,4 milhões de euros, mais 7,7 milhões em juros de mora. Ou seja, na totalidade, mais de 20 milhões de euros.