As primeiras aventuras radiofónicas aconteceram em Lourenço Marques (Maputo), no Rádio Clube de Moçambique. Entre 1966 e 1971, Álvaro Maio e a fadista Alexandra fizeram o papel de sobrinhos da tia Zita, no programa infantil realizado por Maria Adalgisa, cantadeira famosa nos anos 50 e 60.