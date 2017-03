A Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar (APMSHM) assinalou a passagem do seu 10º aniversário com a realização de uma gala, no sábado, no Casino da Póvoa, que reuniu centenas de convidados. A cerimónia serviu para homenagear algumas personalidades locais e nacionais. O momento alto da noite foi a condecoração de José Festas com a Medalha Militar da Cruz Naval, 1ª Classe, pela Marinha Portuguesa.