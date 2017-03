Todos queremos passar com distinção, mas o tempo é repetente. Todos os anos se despem e se vestem as árvores de folhas, se repetem as chuvas, os temporais, as cheias, o frio, o calor, as flores, os frutos, as sementes. É como se a vida se reaprendesse em memória, se repetisse no vindouro, no calendário, em todas as datas.