Jorge Gentil Dias Morim nasceu em 1939, na Póvoa de Varzim. É casado com Hermínia Lopes e pai de três rapazes e uma rapariga. Frequentou a Escola Comercial, na antiga fábrica do Gás, mas a partir dos 13 anos deixou os estudos para ajudar o pai no “O Meu Café”