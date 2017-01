Pelo segundo ano consecutivo, aumentaram os nascimentos no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde invertendo uma tendência negativa que durava desde o início do século. Em 2016, registaram-se 888 partos, um aumento de 16 por cento relativamente a 2015 (761 partos). É mesmo o número mais elevado desde o ano 2000.