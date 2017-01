O Clube Desportivo da Póvoa (CDP) debate-se com a escassez de espaços para a prática desportiva (treinos e competição) dos seus 700 atletas, distribuídos por 11 modalidades. Como forma de ultrapassar o problema, até porque a construção do novo complexo desportivo do clube está ainda longe de ser uma realidade, a direcção presidida por Caldeira Figueiredo apresentou uma solução transitória e que passa pela cobertura da Praça de Touros, transformando o imóvel num espaço multiusos.