Um Natal Mais Humanizado

Um dia atrás do outro crescemos, e o Natal já não é o que era, dizemos. Mas o Natal é sempre um dia ganho. Ganhamos sorrisos, respeito pelos outros, ganhamos alguém que nos visita, tanto tempo depois. Ganhamos o presépio, a lembrança de um tempo de balde na mão, a rapar pelos muros o musgo que num canto da sala recebia uma cabana com o menino, Maria e José. Primeiro a caminho, depois à porta, os três reis magos, os pastores. Semeados pela paisagem do verde musgo, as ovelhas, o cão, a casa, o poço, o regato, a ponte, o pescador, a lavadeira, a mulher com o cântaro à cabeça. O pinheirinho com a estrela e bocadinhos de algodão a imitar a neve. No presente caminha todo um passado, a memória.

A nossa casa é o nosso mundo, mas há outros lá fora. O Natal só nos pode trazer mais humanidade, mas sem nos julgar mais humanos que os outros. O mais importante na vida nunca foi inventariar erros, mas sim reencontrar o humano ser. O Natal será sempre dos mais pequenos enquanto os grandes mantiverem o sentido de família, de encontro, de reunião, de partilha. Este é um tempo que nos aproxima de quem mais gostamos. Somos todos mais solidários, mais atentos.

O Natal ainda é um tempo de luz, nas casas, nas ruas, nas montras que se vestem de natalícia criatividade e originalidade. Na praça, o Coreto, a gigante árvore de natal e o Pai Natal a trazer a felicidade aos mais pequenos.

Depois, a ceia de Natal, as batatas e o bacalhau à poveira. Mas, porque somos muitos, de outras paragens, outras raças, cores e credos, há o cabrito, o peru e outros pratos ao gosto da tradição do povo, dos povos.

Aos nossos fiéis leitores, assinantes e anunciantes desejamos um Santo e Feliz Natal, com a convicção de que, no sapatinho, o ‘A Voz da Póvoa’ vai manter a sua sigla: comunicar melhor, promover melhor, fazer melhor.