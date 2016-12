A 18ª edição do Encontro pela Paz, que este ano presta tributo a Malala Yousafzai, a activista paquistanesa que, aos 16 anos de idade, foi a mais jovem laureada com um prémio Nobel, teve como ponto alto a Cerimónia pela Paz, domingo, no Pavilhão Municipal, com um espetáculo de teatro, da autoria do Varazim Teatro, e uma largada de pombos.