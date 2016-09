A AgroSemana-Feira Agrícola do Norte voltou a ser um sucesso, com milhares de visitantes. Organizado pela Agros, a maior união de cooperativas agrícolas do País, e que representa um terço dos produtores de leite, o certame decorreu de quinta-feira a domingo no Espaço Agros, em Argivai, Póvoa de Varzim.